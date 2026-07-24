The Venice International Film Festival announced its lineup for the 83rd edition of the festival.
The Venezia 86 programming track features Casey Affleck’s Company, Ali Asgari’s Kami Nour (A Bit of Light), Marco Bechis’ Ritorno a Buenos Aires, Danny Boyle’s Ink, Stéphane Brizé’s Un Bon Petit Soldat, Edoardo De Angelis’s Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, May el-Toukhy’s Kvinde Ukdent (Woman Unknown), Werner Herzog’s Bucking Bastard, Cédric Kahn’s 15/18 A Place to Heal, Ilya Khrzhanovsky’s Dau, Hirozaku Koreeda’s Look Back, Lee Chang-dong’s Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love), Martin McDonagh’s Wild Horse Nine, Nanni Moretti’s Succederà À Questa, Lance Oppenheim’s Primetime, Andrea Pallaoro’s The Echo Chamber, Nicolas Pariser’s Un Peu Avant Minuit, Paolo Strippoli’s L’Estranea, Shinya Tsukamoto’s Nelson San, Anata Ha Hito Wo Koroshimashitaka (Mr. Nelson, Did You Kill People?), and Florian Zeller’s Bunker.
The Venice International Film Festival will take place from September 2-12, 2026.
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