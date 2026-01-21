From Tuesday, January 20 to Thursday, January 22, NBCUniversal Global TV Distribution’s LATAM Sales team met with clients in Suite 2107 of the Hilton Downtown Miami Hotel during Content Americas, where they promoted their new and upcoming series including The Five-Star Weekend, PONIES, Lobo Morir Matando, Amadeus and Prisoner.
From left to right: Victor Dangond (VP, Sales Liaison); Pierre Weisbein (SVP, Sales Liaison); Denise Assumpção (VP, Sales Liaison); Luciana Santacruz (Manager, Sales Liaison); Gustavo Schneideroff (VP, Sales Liaison).
