E! Entertainment Debuts ‘El Rancho de los Casi Famosos’ In LATAM

E! Entertainment will debut the new series El Rancho de los Casi Famosos on May 2, 2022.

El Rancho de los Casi Famosos shows the hilarious misadventures of eight children of global stars in Colorado, U.S., where they work to reopen Saddleback Ranch. The new reality show features Harry James Thornton, Jasmin Lawrence, Hana Giraldo, Myles O’Neal, Austin Gunn, Ebie, Taylor Hasselhoff, and Redmond Parker.